17:11 01.01.2026

ВАКС визначив заставу підозрюваним в отриманні неправомірної вигоди нардепам - від 16,6 млн грн до 40 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до п’ятьох підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди народних депутатів України: носіння електронного "браслету" та заставу в сумі від 16,6 млн грн до 40 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Слідчий суддя ВАКС за клопотаннями сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави 5 народним депутатам України, підозрюваним у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, суд визначив двом підозрюваним по 40 млн грн та 30 млн грн застави, іншим двом – по 20 млн грн, пʼятому депутату – 16,6 млн грн.

"Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю", - наголошують в САП.

В прокуратурі нагадують, що дії народних обранців кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

В повідомленні САП не уточнюються імена підозрюваних, йдеться про депутатів від "Слуги народу" Юрія Кіселя, Михайла Лабу, Євгена Пивоварова, Ольгу Савченко, Ігоря Негулевського.

