Події
10:52 17.01.2026

Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

Фото: Київська ОВА

Через чергову ворожу атаку станом на ранок суботи знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, через негоду знеструмленими залишаються 20 населених пунктів Київської області, повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

"Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині. Енергетики, попри складні погодні умови, працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - йдеться у повідомленні Міненерго у телеграм-каналі. 

Повідомляється, що на Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи. Також продовжують діяти мережеві обмеження. Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження. "Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень – наразі не діють. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначено у повідомленні Міненерго. 

За даними міністерства, через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Через постійні масовані атаки російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Координацію робіт із її наслідків здійснює перший віце-прем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

Теги: #знеструмлення #атаки_рф

