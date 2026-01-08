Мер Дніпра заявив про надзвичайну ситуацію в місті

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію у місті, наразі намагаються стабілізувати ситуацію з відновленням надання комунальних послуг, порушених масованою ворожою атакою у ніч проти четверга.

"Суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми… Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується… Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", - написав Філатов у Телеграмі.

За його словами, електротранспорт по місту компенсується автобусами, місто має запас палива на декілька діб.

По місту, окрім державних та приватних, працює 89 комунальних Пунктів незламності.

Дитячі садочки працюють черговими групами по чотири години, в школах продовжено канікули до 11 січня.