Інтерфакс-Україна
Події
22:42 27.12.2025

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Загарбники завдали двох ракетних та дев’ять авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 22 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3188 дронів-камікадзе та здійснили 2466 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33100

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:33 27.12.2025
Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

22:19 27.12.2025
Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

13:29 27.12.2025
Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

13:17 27.12.2025
Росія наполягатиме на участі голосуванні українців в РФ та на окупованих територіях для невизнання виборів – Зеленський за даними розвідки

Росія наполягатиме на участі голосуванні українців в РФ та на окупованих територіях для невизнання виборів – Зеленський за даними розвідки

12:38 27.12.2025
Росія, імовірно, розміщує "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі – ЗМІ

Росія, імовірно, розміщує "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі – ЗМІ

08:46 27.12.2025
Уже восьмеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва – мер

Уже восьмеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва – мер

06:58 27.12.2025
Ворог завдав удару по обʼєктах критичної інфраструктури Київщини

Ворог завдав удару по обʼєктах критичної інфраструктури Київщини

02:11 27.12.2025
Сили оборони з початку доби відбили більше 200 ворожі атаки ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили більше 200 ворожі атаки ще на 11 напрямках - Генштаб

00:24 27.12.2025
Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

20:54 26.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

ВАЖЛИВЕ

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

Зеленський обговорив із європейськими лідерами ключові документи, які будуть обговорюватися з Трампом

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

Зеленський прибув до Канади

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував наступну розмову з партнерами після переговорів з Трампом

Зеленський обговорив із європейськими лідерами ключові документи, які будуть обговорюватися з Трампом

Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Посадові оклади соцпрацівників з 1 січня зростуть у 2,5 рази – міністр

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованих ракетно-дронових атак у Київській області – Нацполіція

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області

Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

Зеленський прибув до Канади

Кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 32 - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА