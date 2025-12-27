Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Загарбники завдали двох ракетних та дев’ять авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 22 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3188 дронів-камікадзе та здійснили 2466 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33100