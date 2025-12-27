Інтерфакс-Україна
18:20 27.12.2025

Льодову арену у Білій Церкві пошкоджено внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки - НОК

Льодова арена "Білий Барс" у Білій Церкві зазнала ушкоджень внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки, повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК) в телеграм-каналі у суботу.

"У зв’язку з цими всеукраїнський турнір пам’яті Олександра Колонюка завершився достроково. Змагання були присвячені вихованцю ХК "Білий Барс", який віддав життя, захищаючи Україну. Національний олімпійський комітет України знову і знову звертається до світової спортивної спільноти із закликом не закривати очі на війну, яку Росія розв’язала проти України, та на злочини, які російська армія щодня чинить на території нашої держави. Адже кожна атака на Україну — це чергове підтвердження, що #RussiaIsATerroristState", - сказано в заяві НОК.

"Позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, їхнім спортсмени не мають брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях", - наголошує НОК.

