Інтерфакс-Україна
Події
08:51 31.12.2025

Двоє цивільних постраждали під час нічної атаки ворожих БпЛА на Білу Церкву – КОВА

1 хв читати
Двоє цивільних постраждали під час нічної атаки ворожих БпЛА на Білу Церкву – КОВА

Двоє мирних жителів Білої Церкви постраждали внаслідок нічного нальоту російських ударних дронів, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у телеграм-каналі.

"Цієї ночі ворог знову вдарив по Білій Церкві. Постраждали двоє наших людей. Чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження — гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, на щастя, без госпіталізації. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки — вибиті вікна, понівечені балкони. Звичайні домівки, де люди спали, чекали ранку, готувалися до свят", - написав Калашник у Телеграм.

 

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #біла_церква

