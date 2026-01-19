Інтерфакс-Україна
Події
18:29 19.01.2026

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11, одна людина загинула - прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Станом на 18:05 кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по приватному житловому сектору в Слобідському районі Харкова зросла до 11 осіб, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Загинула жінка, ще 11 людей отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

