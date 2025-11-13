У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

У Білій Церкві Київської області збудують квартал для переселенців із Маріуполя Донецької області на базі архітектурного концепт проєкту, представленого на виставці ReBuild Ukraine у Варщаві.

Згідно з пресрелізом компанії у четвер, 13 листопада на міжнародній виставці Rebuild Ukraine у Варшаві представлена архітектурна концепція майбутнього житлового кварталу для 1000 сімей переселенців із Маріуполя. Відповідний меморандум про передачу архітектурно-технічних рішень для будівництва житла підписали Маріупольська міська рада та гірничо-металургійна група "Метінвест" (концепція відновлення України "Сталева мрія").

Розроблення архітектурного проєкту кварталу профінансувала група "Метінвест" Ріната Ахметова. Концепт, який безплатно передали Маріупольській міській раді для найшвидшого початку будівництва, передбачає використання модульної технології сталевого будівництва каркаса житла, що значно скорочує терміни будівництва та оптимізує вартість житла.

Зведення першого кварталу на 1000 квартир планується в Білій Церкві на виконання урядової постанови №814 за рахунок коштів місцевого бюджету, акумульованих Маріупольською міською радою з 2022 року. Реалізацію здійснює Маріупольська міська рада за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України, за участю Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської міської ради. Проєкт стане системним кроком уряду щодо житлової підтримки ВПО з Маріуполя, поки не буде розблоковано держпрограму компенсації за зруйноване та пошкоджене майно для всіх мешканців тимчасово окупованих громад.

Комплекс об’єднає житло, соціальну інфраструктуру та громадські простори (меморіальний комплекс Героїв Гарнізону Маріуполя). Квартири будуть повністю відремонтовані, оснащені меблями та побутовою технікою. Житло перебуватиме у власності маріупольської громади. Оренда в комплексі буде соціальною і суттєво нижчою за ринкову. Низка пільгових категорій отримають змогу безоплатного проживання коштом державних програм.

Надалі заплановане масштабування будівництва житлових кварталів на міста з найбільшою чисельністю ВПО з Маріуполя – Львів та Дніпро. Наразі 9086 маріупольців виявили бажання отримати житло за постановою КМУ №814. Маріупольська міська рада зареєструвала заяви від 4543 сімей, серед яких 10% становлять сім’ї військовослужбовців, 39% – людей похилого віку, 25% – сім’ї з дітьми, 7% – найбільш соціально вразливі категорії (багатодітні, мають інвалідність тощо).

Майбутній квартал стане першим житловим об’єктом в Україні, який відповідає концепції та принципам соціального житла, розробленим урбан-бюро повного циклу Big City Lab разом з архітектурним бюро PUPA, консалтинговою компанією Civitta та Маріупольською міською радою на запит Мінрозвитку. Команда експертів вивчила досвід Франції, Швейцарії, Нідерландів, Іспанії та Польщі та адаптувала його до потреб України. Пілотний проєкт у Білій Церкві має стати відправною точкою для формування в країні якісної системи соціального житла з гідними умовами, яка покликана зберегти людей в Україні та створити нові можливості для повернення українців додому.

"Ми віримо в майбутнє України. Тому наша принципова позиція - попри війну щосили підтримувати Сили оборони та інвестувати в розвиток української промисловості. Але головний капітал України – це люди. Тому ми інвестуємо в соціальну стійкість держави. У рішення, які підтримають українців, створять можливості гідно жити та планувати своє майбутнє тут, в Україні", - сказав генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

У свою чергу Маріупольський міський голова Вадим Бойченко уточнив, що соціальне житло в Білій Церкві стане найбільшим в Україні житловим проєктом для внутрішньо переміщених осіб. "Завдяки співпраці уряду, регіональної та місцевої влади, великого українського бізнесу ми зможемо створити гідні умови для людей, які втратили домівки через війну. Це можливість зберегти наших громадян в Україні та повернути тих, хто був змушений виїхати", - сказав він.

Пілотний проєкт будівництва соціального житла для ВПО з Маріуполя визначено постановою Кабінету міністрів України №814. Він покликаний забезпечити якісним та доступним житлом із соціальною орендою переселенців, які втратили свої домівки внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Під час блокади, яка тривала 86 днів, російська армія знищила 90% інфраструктури. Понад 200 тисяч маріупольців, які втратили свої домівки, покинули окуповане місто та наразі перебувають на підконтрольній Україні території.

"Сталева мрія" - універсальна концепція відбудови України, створена групою "Метінвест". Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа. Це дає змогу швидко й гнучко організовувати будівництво. Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".