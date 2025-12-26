Інтерфакс-Україна
Свириденко: Державні замовники зброї отримали право укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг на весь виробничий цикл

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Державні замовники отримали право укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг з переліку "Зброя Перемоги" на весь виробничий цикл — від розробки й виробництва до ремонту та відновлення, а потреби формувати не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у п'ятницю увечері.

"Рішення, на яке давно чекав ринок виробників озброєння та техніки — довгострокові контракти. Уряд ухвалив зміни до порядку оборонних закупівель на період воєнного стану. Рішення ухвалене на виконання доручень Ставки Верховного Головнокомандувача", - написала вона у Телеграм-каналі.

Свириденко повідомила, що "відтепер державні замовники отримали право укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг з переліку "Зброя Перемоги" на весь виробничий цикл — від розробки й виробництва до ремонту та відновлення".

За її словами, потреби формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди. "Це дає війську прогнозованість, а оборонним підприємствам — можливість планувати виробництво, інвестиції й розширення потужностей", - зазначила прем'єрка.

"Оновлено підхід до передоплати. Її розмір і строки тепер прив’язані до етапів виконання робіт. Це дозволяє фінансувати виробництво ритмічно, без зупинок і касових розривів", - додала вона.

У свою чергу міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив: "Тепер контракти на військову техніку з переліку "Зброї Перемоги" будуть укладатися на весь строк виробничого циклу: розробка, виробництво та ремонт. Також формуємо обсяги закупівель на середньостроковий період і прив’язуємо умови попередньої оплати до етапів виконання робіт для їх ритмічного фінансування".

За його словами, програму "Зброя Перемоги" Кабмін запустив у кінці 2024 року, сформувавши критерії для виробників, які отримують від держави гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або десять років. Серед таких вимог: локалізація на понад 50% від питомої вартості всіх компонентів; кодифікація зразків озброєння; довгострокова потреба війська в цій зброї; її серійне виробництво українськими підприємствами ОПК.

