Онлайн-кінотеатр Sweet.tv та івент-агенція "Садиба Мьюзік" встановили національний рекорд за проєкт для переселенців

Фото: https://www.facebook.com/zubko.aleksandr

Нагороду за встановлення Національного рекорду України у номінації "Найбільша кількість міст проведення благодійних заходів для внутрішньо переміщених осіб" було вручено "Національному онлайн-кінотеатру Sweet.tv" та івент-агенції "Садиба Мьюзік" за реалізацію соціального проєкту для внутрішньо переміщених осіб "Ми українці — всі одна родина".

Вручення відповідної нагороди відбулося під час пресконференції в агентстві Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Ми сьогодні оголошуємо новий рекорд. Проєкт найкраще проявився в географії міст, в яких взяли участь переселенці в рамках одного благодійного заходу, показуючи, наскільки масштабним був цей проєкт", - сказала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова Учасникам перед врученням нагород.

Директорка івент-агенції "Садиба Мьюзік", співорганізаторка та керівниця реалізації проєкту Ірина Коваленко повідомила, що участь у проєкті вже взяли 202 тисячі переселенців з 134 громад України. При цьому реалізація проєкту ще триває.

"Для нас абсолютно очевидно: місія бізнесу сьогодні — не лише виживати в умовах війни, а й підтримувати українців. Разом із партнерами з "Садиба Мьюзік" ми створили проєкт, який дозволив родинам ВПО презентувати себе, поділитися своїми історіями та показати свої творчі здібності. Ми проїхали майже всю Україну, аби дати людям можливість відчути себе почутими та об’єднаними", - сказала директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру Sweet.tv Марина Русак.

Проєкт охопив десятки міст України та дав можливість сотням родин розповісти власні історії, проявити творчість та відчути підтримку у нових громадах. У кожному місті сім родин виходили на сцену, де ділилися своїми життєвими історіями та демонстрували творчі таланти. Всі родини отримували подарунки.

Організатори наголошують, що проєкт став не лише серією творчих заходів, а масштабною ініціативою соціальної підтримки, яка об’єднала тисячі українців у різних регіонах країни.