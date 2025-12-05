Інтерфакс-Україна
Пресконференції
13:17 05.12.2025

Онлайн-кінотеатр Sweet.tv та івент-агенція "Садиба Мьюзік" встановили національний рекорд за проєкт для переселенців

2 хв читати
Онлайн-кінотеатр Sweet.tv та івент-агенція "Садиба Мьюзік" встановили національний рекорд за проєкт для переселенців
Фото: https://www.facebook.com/zubko.aleksandr

Нагороду за встановлення Національного рекорду України у номінації "Найбільша кількість міст проведення благодійних заходів для внутрішньо переміщених осіб" було вручено "Національному онлайн-кінотеатру Sweet.tv" та івент-агенції "Садиба Мьюзік" за реалізацію соціального проєкту для внутрішньо переміщених осіб "Ми українці — всі одна родина".

Вручення відповідної нагороди відбулося під час пресконференції в агентстві Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Ми сьогодні оголошуємо новий рекорд. Проєкт найкраще проявився в географії міст, в яких взяли участь переселенці в рамках одного благодійного заходу, показуючи, наскільки масштабним був цей проєкт", - сказала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова Учасникам перед врученням нагород.

Директорка івент-агенції "Садиба Мьюзік", співорганізаторка та керівниця реалізації проєкту Ірина Коваленко повідомила, що участь у проєкті вже взяли 202 тисячі переселенців з 134 громад України. При цьому реалізація проєкту ще триває.

"Для нас абсолютно очевидно: місія бізнесу сьогодні — не лише виживати в умовах війни, а й підтримувати українців. Разом із партнерами з "Садиба Мьюзік" ми створили проєкт, який дозволив родинам ВПО презентувати себе, поділитися своїми історіями та показати свої творчі здібності. Ми проїхали майже всю Україну, аби дати людям можливість відчути себе почутими та об’єднаними", - сказала директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру Sweet.tv Марина Русак.

Проєкт охопив десятки міст України та дав можливість сотням родин розповісти власні історії, проявити творчість та відчути підтримку у нових громадах. У кожному місті сім родин виходили на сцену, де ділилися своїми життєвими історіями та демонстрували творчі таланти. Всі родини отримували подарунки.

Організатори наголошують, що проєкт став не лише серією творчих заходів, а масштабною ініціативою соціальної підтримки, яка об’єднала тисячі українців у різних регіонах країни.

 

Теги: #культура #переселенці #нацрекорд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 04.12.2025
Кабмін пропонує запровадити інститут меценатства у сфері культури

Кабмін пропонує запровадити інститут меценатства у сфері культури

17:13 02.12.2025
Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

14:39 28.11.2025
Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня

Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня

19:19 19.11.2025
Кабмін оновив перелік платних послуг в державних та комунальних закладах культури

Кабмін оновив перелік платних послуг в державних та комунальних закладах культури

14:01 17.11.2025
Фентезі-прем’єра грудня: "Лускунчик і Мишачий король" на сцені "Замку на горі"

Фентезі-прем’єра грудня: "Лускунчик і Мишачий король" на сцені "Замку на горі"

10:16 17.11.2025
Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

Мінсоцполітики хоче унормувати перебування домашніх тварин у місцях тимчасового проживання переселенців

13:13 14.11.2025
Українська кінокомпанія Kalyna Film почала виробництво першого українсько-американського історичного фільму

Українська кінокомпанія Kalyna Film почала виробництво першого українсько-американського історичного фільму

16:38 13.11.2025
У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

21:01 07.11.2025
Зеленський зустрівся з діячами культури

Зеленський зустрівся з діячами культури

13:22 03.11.2025
Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

СФНУ 12 грудня проведе в Києві XII Нацфорум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави: стратегічні цілі та очікування"

"Шериф-Розмінування" навчає саперів працювати з роботизованими "помічниками сапера"

В Україні презентували дистанційний руйнівник для безпечного та дешевшого знищення вибухонебезпечних предметів

В Україні запустили виробництво "Помічника сапера" – першого індивідуального роботизованого комплексу для розмінування

Індекс економічної безпеки України в 2025р знизився з 35,2 до 33,4 пунктів зі 100 можливих – дослідження

Міжнародний інститут свободи представив Індекс економічної безпеки 2025: Україна залишається у "помаранчевій зоні" ризиків

Національна асоціація лобістів України закликає голову НАЗК Віктора Павлущика припинити тиск на незалежність професії лобістів

Національна асоціація лобістів України впроваджує інститут антикорупційного уповноваженого

Українське громадянське суспільство долучається до Декларації про захист гуманітарного персоналу

Мінімальні стандарти безпеки гуманітарних працівників потребують доопрацювання – Альянс УКР ОГС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА