Інтерфакс-Україна
Події
13:22 03.11.2025

Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

2 хв читати
Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

Точна кількість переселенців з інших областей, які проживають в Закарпатській області, наразі невідома, але, за даними мобільних операторів, їх може бути близько 400 тисяч, повідомив голова Альянсу національних спільнот "Європейська коаліція", депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер.

"Чіткої статистики зараз немає — і це зрозуміло. Люди мігрують, хтось купив житло, хтось оселився у родичів, багато хто не зареєструвався офіційно. Ми дивилися по мобільних операторах за піковими навантаженнями. Наприклад, Ужгород - 130 тисяч, Ужгородський район - ще 80 тисяч, а загальна кількість користувачів у регіоні сягала до 400 тисяч", - розповів Цебер в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи повернуться переселенці додому після війни, він висловив припущення, що вони захочуть залишитись. "Це питання не про логіку, а про серце. Закарпаття не відпускає. Я не бачив жодної людини, яка б поїхала звідси без бажання повернутися - тут щось тримає. Звісно, багато хто захоче повернутися додому. Але найбільша проблема - чи буде куди? На жаль, для багатьох цієї змоги вже немає", - зазначив депутат.

Тому, за його словами, обласна влада допомагає переміщенню підприємств, будує нові містечка, створює умови для життя і роботи людей.

"Що потрібно людині? Не просто дах над головою. А якісні правосуддя, медицина, освіта, робота. Якщо людина знає, що завтра піде на роботу та отримає за це кошти - вона почувається захищеною. Якщо є правосуддя - є безпека. Якщо є медицина - є турбота. Якщо є освіта - є майбутнє. Це - основа. І саме це ми маємо дати людям, щоб вони не просто залишалися, а почувалися вдома", - сказав Цебер.

Теги: #переселенці #цебер_роланд #закарпатська_обл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 03.11.2025
Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

13:50 03.11.2025
Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

11:02 26.09.2025
Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

18:50 25.09.2025
Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

18:25 17.09.2025
Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

Переселенці після евакуації можуть отримати медконсультацію одразу в місці тимчасового проживання - Свириденко

10:10 16.09.2025
В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих переселенців – проєкт держбюджету-2026

В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих переселенців – проєкт держбюджету-2026

18:10 27.08.2025
Переселенці з ТОТ можуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

Переселенці з ТОТ можуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

21:23 25.08.2025
Прем'єрка Свириденко: Ми відкрили два нові транзитні пункти на Дніпропетровщині та Харківщині для розвантаження Павлограда

Прем'єрка Свириденко: Ми відкрили два нові транзитні пункти на Дніпропетровщині та Харківщині для розвантаження Павлограда

21:19 19.08.2025
До кінця серпня підготують щонайменше 30 тис. місць для переселенців в Києві та 15 областях

До кінця серпня підготують щонайменше 30 тис. місць для переселенців в Києві та 15 областях

14:19 30.07.2025
Переселенці становлять близько 40% поміж інвесторів в проєктах "Інтергал-Буду" на заході країни

Переселенці становлять близько 40% поміж інвесторів в проєктах "Інтергал-Буду" на заході країни

ВАЖЛИВЕ

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

ОСТАННЄ

Президент відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох бійців ТРО ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

У лікарні померла поранена внаслідок удару російського дрону по Підлиману 2 листопада

Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

СБУ заочно повідомила про підозру бойовику, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна

Велика Британія відправляє Україні більше ракет Storm Shadow для ударів по РФ – ЗМІ

Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

Раді пропонують адаптувати звання служби цивільного захисту до стандартів НАТО

ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА