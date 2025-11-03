Закарпатська область прийняла близько 400 тис. переселенців – депутат облради Цебер

Точна кількість переселенців з інших областей, які проживають в Закарпатській області, наразі невідома, але, за даними мобільних операторів, їх може бути близько 400 тисяч, повідомив голова Альянсу національних спільнот "Європейська коаліція", депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер.

"Чіткої статистики зараз немає — і це зрозуміло. Люди мігрують, хтось купив житло, хтось оселився у родичів, багато хто не зареєструвався офіційно. Ми дивилися по мобільних операторах за піковими навантаженнями. Наприклад, Ужгород - 130 тисяч, Ужгородський район - ще 80 тисяч, а загальна кількість користувачів у регіоні сягала до 400 тисяч", - розповів Цебер в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи повернуться переселенці додому після війни, він висловив припущення, що вони захочуть залишитись. "Це питання не про логіку, а про серце. Закарпаття не відпускає. Я не бачив жодної людини, яка б поїхала звідси без бажання повернутися - тут щось тримає. Звісно, багато хто захоче повернутися додому. Але найбільша проблема - чи буде куди? На жаль, для багатьох цієї змоги вже немає", - зазначив депутат.

Тому, за його словами, обласна влада допомагає переміщенню підприємств, будує нові містечка, створює умови для життя і роботи людей.

"Що потрібно людині? Не просто дах над головою. А якісні правосуддя, медицина, освіта, робота. Якщо людина знає, що завтра піде на роботу та отримає за це кошти - вона почувається захищеною. Якщо є правосуддя - є безпека. Якщо є медицина - є турбота. Якщо є освіта - є майбутнє. Це - основа. І саме це ми маємо дати людям, щоб вони не просто залишалися, а почувалися вдома", - сказав Цебер.