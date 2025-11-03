Інтерфакс-Україна
14:03 03.11.2025

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Голова Альянсу національних спільнот "Європейська коаліція", депутат Закарпатської обласної ради від партії "Слуга народу" Роланд Цебер переконаний, що діючий прем’єр-міністр Угорщини, лідер партії "Фідес" Віктор Орбан не переміг би, якби вибори в Угорщині відбулися просто зараз, але припускає, що електоральні настрої в цій країні можуть ще змінитись на його користь.

"Якби вибори відбулися зараз, то Орбан би не переміг. Але до весни ще багато часу. На жаль, пропаганда в Угорщині працює. І працює агресивно. Будуть і вже задіяні величезні ресурси, зокрема російські - ФСБ, інші служби, такі структури, як банки, церкви, медіа. Це не таємниця, а реальність. Бо Орбан - останній сильний адвокат Росії в ЄС. І втратити його для РФ означає втратити канал впливу. Тому вони задіють усе можливе", - сказав Цебер в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зазначив, що столиця країни, Будапешт, завжди голосувала проти Орбана, і його підтримували переважно в регіонах. "Але молодь, особливо з периферії, поступово змінює свої симпатії. Так, Фідес має сильні позиції в багатьох регіонах. Але система тріщить, і про це свідчать недавні маніфестації з нагоди ювілею революції 1956 року. Це - сигнал, що суспільство змінюється. І навіть якщо поки не радикально - тенденція очевидна", - сказав депутат облради, висловивши сподівання, що в Європі "перемагатимуть ті сили, які дружні до України".

Цебер повідомив, що Угорщина заборонила йому в’їзд у ЄС і запровадила проти нього санкції, і він припускає, що це може бути пов’язано з поїздкою угорського опозиційного політика, голови партії "Тиса" Петера Мадяра до України під його супроводом.

"Думаю, що накладені на мене санкції - це через поїздку Петера Мадяра в Україну. Саме Мадяр - головний опонент чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана на майбутніх виборах. До лютого 2024 року про нього знали небагато, але на виборах у Європарламент його опозиційна партія Тиса (угор. Tisza Párt) отримала майже 30% голосів виборців. Він завів у Європарламент своїх співпартійців, які доєдналися до фракції Європейської народної партії (EPP)", - розповів депутат.

Цебер заявив про наміри звернутися для скасування заборони в’їзду до суду, спочатку угорського, а потім Європейського суду з прав людини.

Теги: #вибори #цебер_роланд #орбан

