13:50 03.11.2025

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Організація "Товариство угорської культури Закарпаття" (КМКС, KMKSZ), яка з 2005 року діє як політична сила "Партія угорців України" та займається підтримкою угорськомовного населення, здійснює виплати, які спонукають українські родини віддавати своїх дітей до угорських шкіл в Закарпатській області, повідомив голова Альянсу національних спільнот "Європейська коаліція", депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер.

"Людина, маючи 10 гектарів землі, просто звертається з письмовим запитом, що потрібна техніка для обробітку, і отримує трактор або грошовий грант. Українські сім’ї, які віддають дітей до угорськомовних шкіл, отримують фінансову підтримку - до 30 тисяч гривень, а також шкільне приладдя. Бо коли в Україні - у складні часи, коли батько на фронті, або родина в скруті - дитину віддають до угорської школи через доступну підтримку, це не лише про освіту, а й про поступову інтеграцію в інше культурне середовище", - розповів Цебер в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому він наголосив, що угорська громада в Закарпатській області "має всі можливості для розвитку, збереження ідентичності та політичної участі". "Але чи бачимо ми таку ж відкритість до української діаспори в самій Угорщині? Чи відкриваються там десятки українських шкіл? Чи мають українці політичне представництво? Відповідь - ні!", - сказав депутат.

Цебер заявив, що звинувачення з боку угорського уряду у нібито порушеннях прав угорської меншини "має просте рішення: не перешкоджайте нашій євроінтеграції – навпаки, підтримайте її". "Бо вступ України до Європейського Союзу - це не лише геополітика. Це гарантія захисту прав національних меншин", - пояснив він, додавши, що "зараз немає реальних підстав для звинувачень".

За словами депутата, КМКС має тісні зв’язки з урядом Угорщини та є союзником партії Фідес, яку очолює прем’єр-міністр країни Віктор Орбан. "Це не просто партія, а широка культурна спільнота, яка об’єднує угорців України. Вони мають свої благодійні фонди, присутні в обласній раді (третя або четверта сила за кількістю), представлені в міських та сільських радах, входять до коаліцій. В них є школи, дитячі садки, культурні центри - усе це спрямовано на підтримку угорськомовного населення", - зазначив він.

Цебер відзначає, що серед закарпатських угорців ревізіоністські настрої скоріше є виключенням, а більшість – "це нормальні, відповідальні громадяни, які не прагнуть конфліктів, а хочуть гідного життя в Україні". Також він переконаний, що угорські прапори на вулицях Закарпатської області не варто розглядати як свідчення про сепаратистські настрої.

"У сучасному устрої наших країн, навіть у стані війни, Угорщина не може і не буде намагатися змінити статус Закарпаття. До речі, зовсім недавно на пресконференції з нагоди річниці революції 1956 року Орбан чітко заявив: угорський уряд відкидає будь-які розмови про автономію Закарпаття. Так, можна уявляти різні сценарії. Але насильницькі варіанти неприйнятні. Угорщина - член НАТО. Будь-які зміни статусу територій - це не просто рішення. Це референдуми, міжнародне право, і, зрештою, відповідальність. Такого не має бути й не буде", - переконаний депутат.

Теги: #діти #цебер_роланд #угорські_школи #закарпаття

