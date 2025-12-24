Інтерфакс-Україна
13:07 24.12.2025

Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини

Фото: Мінрозвитку громад

Під головуванням віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби відбулося розширене засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення.

"У звʼязку з безпековою ситуацією ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з 19 населених пунктів Донецької області", - повідомляє пресслужба Міністерства.

Також ухвалено рішення про евакуацію близько 200 маломобільних осіб з інтернатних закладів Запорізької області до Чернівецької області. Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством фінансів доручено опрацювати виділення фінансування для належного облаштування та забезпечення комфортних і безпечних умов перебування евакуйованих у приймаючої сторони.

Після проведення евакуації люди прибувають до спеціально створених транзитних центрів. Там вони отримують комплексну допомогу. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій.

Наразі в Україні функціонують 17 транзитних центрів для прийому евакуйованих громадян. Найбільше людей приймають Центри, що знаходяться у Павлограді та Волоському Дніпропетровської області, а також у місті Лозова Харківської області та Харкові.

Всього з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей евакуйовано більше 147 тисяч людей, серед них понад 17 тисяч дітей та більше 5 тисяч осіб з обмеженою мобільністю. З Донецької області евакуйовано близько 93 тис. людей, Дніпропетровської – майже 35 тис. людей, із Сумської – понад 4,4 тис. людей, з Херсонської області евакуйовано понад 3,7 тис. людей, з Харківської - понад 8,5 тис. людей, Запорізької – понад 2, 7 тисячі людей.

Евакуація здійснюється спільними зусиллями Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, громад, волонтерів та міжнародних партнерів. На прифронтових територіях працюють спеціальні групи ДСНС "Фенікс" та спецпідрозділи Національної поліції України "Білий Янгол". Вони оснащені броньованим транспортом, медичними засобами та необхідним обладнанням для перевезення маломобільних людей.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб загальна кількість ліжко-місць для тимчасового розміщення сягає понад 80,5 тисяч, з яких понад 7,3 тисяч – залишаються вільними для поселення. Обласні військові адміністрації розгортають додаткові ліжко-місця для евакуйованого населення. Станом на 22 грудня додатково розгорнуто понад 15,3 тисяч нових ліжко-місць, включаючи близько 396 для маломобільних осіб.

Гаряча лінія з кризових питань 15–48 продовжує працювати у цілодобовому режимі. Вона надає інформацію щодо порядку евакуації, переліку територій, де ведуться або велися бойові дії, умов тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також фіксує звернення у разі порушення прав громадян.

