Події
10:09 01.01.2026

Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

Російські окупанти за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 31 грудня росіяни вбили 1 жителів Донеччини – у Костянтинівці", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, у Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Слов’янську пошкоджено господарчу споруду і автомобіль. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку.

У Добропіллі пошкоджено авто.

З лінії фронту за добу евакуйовано 93 людини, у тому числі 16 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

