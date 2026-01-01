Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

Російські окупанти за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 31 грудня росіяни вбили 1 жителів Донеччини – у Костянтинівці", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, у Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Слов’янську пошкоджено господарчу споруду і автомобіль. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку.

У Добропіллі пошкоджено авто.

З лінії фронту за добу евакуйовано 93 людини, у тому числі 16 дітей.