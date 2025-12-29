Інтерфакс-Україна
Події
16:16 29.12.2025

СБУ повідомляє про обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК

1 хв читати
СБУ повідомляє про обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції проводять санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону в межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ в понеділок.

Причини та обставини обшуків у спецслужбі не повідомили, повідомлення деталей анонсували згодом.

Теги: #обшуки #сбу #закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 29.12.2025
СБУ затримала агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по київських ТЕЦ

СБУ затримала агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по київських ТЕЦ

16:30 26.12.2025
Російського "крота" у ЗСУ засудили до 13 років позбавлення волі - СБУ

Російського "крота" у ЗСУ засудили до 13 років позбавлення волі - СБУ

13:31 26.12.2025
Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже знищили понад 500 систем ППО ворога

Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже знищили понад 500 систем ППО ворога

11:18 26.12.2025
СБУ зірвала замах ФСБ на офіцера ГУР у Києві

СБУ зірвала замах ФСБ на офіцера ГУР у Києві

21:53 17.12.2025
У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

13:50 10.12.2025
Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

10:05 05.12.2025
Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

17:34 01.12.2025
Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

Cуддя із Закарпаття викритий на одержанні хабаря в сфері лісозаготівель, який він називав "конфетками" - САП

11:26 29.11.2025
У Єрмака під час обшуків вилучили кілька телефонів та ноутбуків – ЗМІ

У Єрмака під час обшуків вилучили кілька телефонів та ноутбуків – ЗМІ

15:02 28.11.2025
Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

ВАЖЛИВЕ

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

У "Силах оборони півдня" спростували інформацію ворога про те, що їхні підрозділи вже за 15 км від південної околиці Запоріжжя

Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

"Генерал Черешня" повідомляє про кодифікацію оптоволоконних FPV-дронів для використання в СОУ

Для підвищення зарплат пед- і соцпрацівникам потрібні зміни до держбюджету-2026 - Асоціація міст України

У 19-му армійському корпусі спростували ворожу інформацію щодо Костянтинівки

Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Ветеран-оператор ПТРК може застосувати свої військові компетенції як оператор спецобладнання чи інструктор з тех- і спортдисциплін - Мінветеранів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА