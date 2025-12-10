Інтерфакс-Україна
Події
13:50 10.12.2025

Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

1 хв читати
Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у середу провели обшуки у службових осіб Головного управління (ГУ) Державної податкової служби (ДПС) у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області, а також в центральному апараті ДПС.

"Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств", – йдеться у повідомленні ДПС в Телеграм у середу.

Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців, керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів, зазначили в службі.

Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями", - наголошується у повідомленні.

Теги: #обшуки #податкова #набу

