Співробітники Управління держохорони чинять спротив працівникам НАБУ

Фото: https://t.me/nab_ukraine

Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України, повідомило Національне антикорупційне бюро.

"Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві", - йдеться у повідомленні НАБУ у телеграм-каналі.

"Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону".

Як повідомлялося, НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. "НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі НАБУ у суботу. Більше деталей обіцяли надати пізніше.

НАБУ проводять слідчі дії у комітеті транспорту та інфраструктури ВРУ. Цю інформацію Суспільному підтвердила членкиня комітету Юлія Сірко (фракція "Голос").