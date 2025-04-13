Інтерфакс-Україна
Події
03:17 13.04.2025

Москва негативно реагує на пропозиції Келлога – ISW

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План Келлога щодо розміщення миротворчих сил в Україні після закінченння війни викликав негативну реакцію Кремля, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 12 квітня.

"Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Росії Родіон Мірошнік відреагував на заяви Келлога 12 квітня та повторив заперечення Кремля щодо присутності будь-якого миротворчого контингенту в Україні після можливого майбутнього припинення вогню або мирної угоди, оскільки миротворча діяльність таких сил збереже "рівень токсичності", який нібито спонукав Росію почати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - пише ISW.

Кремлівські чиновники неодноразово відкидали ідею можливого майбутнього миротворчого контингенту в Україні чи будь-яку участь Європи в післявоєнній Україні. Звинувачення Мірошника в "токсичності" в Україні є непрямим посиланням на постійні вимоги Кремля, щоб будь-яке завершення війни в Україні було спрямоване на вирішення так званих "головних причин" війни в редакції Росії.

"Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визначив передбачувані Росією "першопричини" війни як нібито порушення НАТО зобов’язань не розширюватися на схід і нібито дискримінацію українським урядом етнічних росіян і російської мови, медіа та культури в Україні. Російські офіційні особи часто прямо посилаються на ці "першопричини", щоб виправдати триваючі військові зусилля Росії та передвоєнні вимоги, що дорівнюють повній капітуляції України", - зазначають експерти ISW.

Як стало відомо раніше, видання The Times повідомляло, що спецпредставник президента США Кіт Келлог припустив можливість розміщення британських і французьких військ на заході України в межах так званих сил заспокоєння після припинення вогню. Келлог зазначив, що їхня присутність не стане провокацією для Москви.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-12-2025

Теги: #війна #миротворці #спротив #рф

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