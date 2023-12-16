У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

Маріупольський Спротив підірвав машину російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Разом з офіцером. По вул. Нестерова в Приморському районі (так зване с. Кіровка). Офіцер знаходиться в лікарні Маріуполя. Сам підрив стався синхронно з Маріупольською Бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації", - написав Андрющенко в телеграм-каналі.

Він також оприлюднив фото автомобіля після підриву.