Події

10:29 16.12.2023

У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

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У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

Маріупольський Спротив підірвав машину російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Разом з офіцером. По вул. Нестерова в Приморському районі (так зване с. Кіровка). Офіцер знаходиться в лікарні Маріуполя. Сам підрив стався синхронно з Маріупольською Бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації", - написав Андрющенко в телеграм-каналі.

Він також оприлюднив фото автомобіля після підриву.

 

Теги: #маріуполь #спротив #андрющенко

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