Інтерфакс-Україна
Події
12:02 19.08.2025

Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

1 хв читати
Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко
Фото: https://t.me/andriyshTime

Керівник Центру вивчення окупації радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про враження вантажного поїзду з паливно-мастильними матеріалами на окупованій частині Запорізької області, через що залізничне сполучення через цей регіон повністю припинене.

"Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає… Унікальна операція Сил оборони України", - написав Андрющенко в Телеграм у вівторок.

Він проілюстрував повідомлення відеозаписом палаючого вантажного потягу і написав, що "нічого живого не залишилось". За словами Андрющенка, окупанти переважно возять паливо вночі та автомобільним транспортом саме щоб уникнути подібних втрат, але "не вдалось".

Теги: #андрющенко #запорізька_область #залізничне_сполучення #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 19.08.2025
Професорка університету залучила до співпраці з ворогом колишнього студента та ексвійськового - СБУ

Професорка університету залучила до співпраці з ворогом колишнього студента та ексвійськового - СБУ

06:26 19.08.2025
Моді подякував Путіну за телефонний дзвінок

Моді подякував Путіну за телефонний дзвінок

02:31 19.08.2025
РФ запропонувала Трампу спочатку двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню – Зеленський

РФ запропонувала Трампу спочатку двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню – Зеленський

02:28 19.08.2025
Зеленський: Трамп пообіцяв, що допомагатиме в обміні всіх на всіх військових і цивільних

Зеленський: Трамп пообіцяв, що допомагатиме в обміні всіх на всіх військових і цивільних

16:22 12.08.2025
БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

09:08 12.08.2025
Поранено 68-річного чоловіка внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області

Поранено 68-річного чоловіка внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області

13:29 09.08.2025
Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

16:35 06.08.2025
Росіяни ударили по Запорізькій області, одна людина загинула

Росіяни ударили по Запорізькій області, одна людина загинула

09:30 06.08.2025
Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

13:35 05.08.2025
Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді — Запорізька ОВА

Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді — Запорізька ОВА

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

У Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни"

Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

РФ вдарила по нафтопереробних та газових об’єктах Полтавської області – Міненерго

Готовність США стати гарантом безпеки України змінює риторику про зупинку війни за будь-яку ціну на визнання, що РФ треба стримувати силою - Кондратюк

Кабмін запустить в 2025р програму "Авто-для-Захисника" - проєкт програми дій уряду

У Кременчуку після ворожій атаки знаходять нерозірвані касетні боєприпаси – мер

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Кабмін має подати до Ради законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему кінця 2025р - програма дій уряду

Трамп наполягає на зустрічі Путіна і Зеленського, щоб покласти край війні в Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА