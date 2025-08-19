Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

Фото: https://t.me/andriyshTime

Керівник Центру вивчення окупації радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про враження вантажного поїзду з паливно-мастильними матеріалами на окупованій частині Запорізької області, через що залізничне сполучення через цей регіон повністю припинене.

"Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає… Унікальна операція Сил оборони України", - написав Андрющенко в Телеграм у вівторок.

Він проілюстрував повідомлення відеозаписом палаючого вантажного потягу і написав, що "нічого живого не залишилось". За словами Андрющенка, окупанти переважно возять паливо вночі та автомобільним транспортом саме щоб уникнути подібних втрат, але "не вдалось".