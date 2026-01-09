На Запоріжжі в результаті російського удару одна людина поранена

Російські окупанти вранці в п’ятницю, 9 січня, атакували Запорізький район, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російські керовані авіабомби ударили по Григорівському. (…) Поранений 62-річний чоловік - йому надається уся необхідна медична допомога", - написав Федоров в телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок удару частково зруйнований приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще кілька.