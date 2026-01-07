Кількість загиблих через ворожі обстріли Запорізької області минулої доби зросла до двох людей – поліція

Стало відомо про ще одного загиблого у Запорізькій області минулої доби – через атаку безпілотником у Микільському загинув чоловік, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі минулої доби двоє людей загинули, дев’ять – поранені", – йдеться у повідомленні МВС у Телеграм-каналі у середу.

"У Микільському внаслідок авіаудару поранення отримали четверо місцевих жителів. Їм надали усю необхідну медичну допомогу. Того ж дня ворог вдарив безпілотником. Унаслідок удару загинув чоловік", - уточнили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося про одного загиблого – у Юліївці через удар КАБом.