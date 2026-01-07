Інтерфакс-Україна
Події
12:33 07.01.2026

Кількість загиблих через ворожі обстріли Запорізької області минулої доби зросла до двох людей – поліція

1 хв читати

Стало відомо про ще одного загиблого у Запорізькій області минулої доби – через атаку безпілотником у Микільському загинув чоловік, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі минулої доби двоє людей загинули, дев’ять – поранені", – йдеться у повідомленні МВС у Телеграм-каналі у середу.

"У Микільському внаслідок авіаудару поранення отримали четверо місцевих жителів. Їм надали усю необхідну медичну допомогу. Того ж дня ворог вдарив безпілотником. Унаслідок удару загинув чоловік", - уточнили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося про одного загиблого – у Юліївці через удар КАБом.

Теги: #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 06.01.2026
Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

16:27 01.01.2026
У Запорізькому районі в основному відновлено енергопостачання, порушене через ворожу атаку вранці

У Запорізькому районі в основному відновлено енергопостачання, порушене через ворожу атаку вранці

13:17 01.01.2026
На Запоріжжі внаслідок ворожого удару майже 4 тис. абонентів залишилися без електропостачання – ОВА

На Запоріжжі внаслідок ворожого удару майже 4 тис. абонентів залишилися без електропостачання – ОВА

11:44 20.12.2025
Цивільний загинув через російський обстріл на Запоріжжі – ОВА

Цивільний загинув через російський обстріл на Запоріжжі – ОВА

17:49 17.12.2025
В Запорізькому районі росіяни атакували дроном цивільне авто, двоє поранених

В Запорізькому районі росіяни атакували дроном цивільне авто, двоє поранених

10:15 16.12.2025
Окупанти атакували цивільний мікроавтобус у Запорізькому районі, без постраждалих

Окупанти атакували цивільний мікроавтобус у Запорізькому районі, без постраждалих

15:04 07.12.2025
Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

11:20 07.12.2025
Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

18:57 06.12.2025
Поліцейський постраждав унаслідок атаки ворожих безпілотників Запоріжчини

Поліцейський постраждав унаслідок атаки ворожих безпілотників Запоріжчини

14:09 04.12.2025
Генштаб спростував російські фейки про нібито контроль над Добропіллям біля Гуляйполя

Генштаб спростував російські фейки про нібито контроль над Добропіллям біля Гуляйполя

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Розраховуємо, що з представниками США будуть обговорені питання ЗАЕС і територій

Свириденко: Держенергонагляд перевірить факти відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання

Буданов: Конкретні результати перемовин у Парижі вже є, робота триває

Захисники України в ніч на 7 січня знищили або подавили 82 зі 96 засобів повітряного нападу росіян

Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

ОСТАННЄ

Україну замете снігом, місцями з хуртовиною, у південних областях - дощ

Сили оборони уразили нафтобазу у Бєлгородській області рф та склад МТЗ – Генштаб ЗСУ

Зеленський: Розраховуємо, що з представниками США будуть обговорені питання ЗАЕС і територій

Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей - ОВА

Поїзд №95/96 Київ-Рахів у тестовому режимі матиме доступ до швидкісного інтернету вартістю 120 грн на добу – "Укрзалізниця"

Свириденко: Держенергонагляд перевірить факти відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання

Буданов: Конкретні результати перемовин у Парижі вже є, робота триває

Дрони стали одним із ключових факторів ефективності підрозділів МВС на полі бою - Клименко

В Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби

Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА