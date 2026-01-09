Інтерфакс-Україна
Події
07:58 09.01.2026

Трамп підтримує законопроєкт про санкції проти РФ: Сенатори можуть застосувати його лише за його дозволу

Президент США Дональд Трамп у інтерв’ю для Fox News підтвердив підтримку законопроєкту про санкції проти Росії та зазначив, що сенатори можуть запровадити їх лише за його згоди.

На запитання про підтримку законопроєкту щодо санкцій проти Росії, Трамп відповів: "Думаю, є 84 або 85 сенаторів, які хочуть. Так, вони роблять це лише лише за моєї згоди, і, знаєте, я це підтримую. Сподіваюся, що нам не доведеться його використовувати. Знаєте, у нас зараз великі санкції проти Росії".

Окремо він звернув увагу на різницю між Росією та Україною. За його словами, попри проблеми російської економіки, Росія є значно більшою та потужнішою державою. "Економіка Росії дуже погана, але вона (країна - ІФ-У) значно більша, ніж Україна. Знаєте, вони набагато більша, потужніша країна з цього погляду", — зазначив він.

Трамп також згадав про ситуацію з захопленими США російськими танкерами.

"Володимир Путін це зробив, ми дійсно вивели цей танкер під російським прапором. Ми разом із Великою Британією, дійсно знищили цей російський танкер із прапором…Російські кораблі, це був підводний човен і есмінець. Вони обидва пішли дуже швидко, коли ми прибули. І ми захопили корабель, і нафта зараз вивантажується", - йдеться в повідомленні.

Водночас на запитання журналістки щодо можливої телефонної розмови між ним і президентом РФ Володимиром Путіним після інциденту з танкерами Трамп відповідати не став, фактично відмовившись коментувати це питання.

 

Теги: #сша #санкції #танкери #рф

