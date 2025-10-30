Інтерфакс-Україна
Події
09:15 30.10.2025

Петиція до Кабміну про визнання особливого статусу "Блокадника Маріуполя" не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом ініціювати запровадження статусу "Блокадника Маріуполя" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 29 липня і станом на 30 жовтня вона набрала лише 3,4 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Лютий 2022 року став для Маріуполя початком кінця. Місто опинилося в повній блокаді, відрізане від світу. Російські війська нещадно обстрілювали його з усіх видів озброєння: артилерії, корабельної артилерії, танків, РСЗВ, авіації. Кожен день приносив нові руйнування та нові жертви. Авіабомби сипалися на житлові квартали, перетворюючи багатоповерхівки на купи понівечених цеглин та бетону. Люди ховалися в підвалах, укриттях, але й вони не гарантували безпеки", - йшлося в тексті петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції просив ініціювати внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту "Про статус блокадника Маріуполя"; забезпечити супровід зазначеного законопроєкту як невідкладного; вжити заходів для доручення уряду у встановлені законопроєктом строки розробити та затвердити підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для практичної реалізації положень закону після його ухвалення.

Як повідомлялося, 3 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Маріуполю звання "Місто-герой".

З травня 2022 року Маріуполь перебуває в тимчасовій окупації.

14 березня 2025 року Укрпошта офіційно ввела в обіг нову поштову марку "Місто Героїв. Маріуполь".

Теги: #блокадник #петиція #маріуполь

