Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики Юхимчук, підтвердив Мельничук

Фото: Telegram @Юлія Свириденко | Премʼєр-міністр України

Заступниця міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук вже звільнена з займаної посади, підтвердив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом міністрів України звільнено Юхимчук Ольгу Юріївну з посади заступника Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції", - написав Мельничук у Телеграм у вівторок ввечері.

Як повідомлялося, Юхимчук написала заяву про звільнення за власним бажанням. Датовану 30 грудня заяву вона розмістила у своєму Facebook. На сайті міністерства вже недоступна сторінка з її візитівкою.

Юхимчук була призначена на посаду разом з нинішнім т.в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим у серпні 2025 року.