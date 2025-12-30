Інтерфакс-Україна
Події
20:09 30.12.2025

Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики Юхимчук, підтвердив Мельничук

Фото: Telegram @Юлія Свириденко | Премʼєр-міністр України

Заступниця міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук вже звільнена з займаної посади, підтвердив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом міністрів України звільнено Юхимчук Ольгу Юріївну з посади заступника Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції", - написав Мельничук у Телеграм у вівторок ввечері.

Як повідомлялося, Юхимчук написала заяву про звільнення за власним бажанням. Датовану 30 грудня заяву вона розмістила у своєму Facebook. На сайті міністерства вже недоступна сторінка з її візитівкою.

Юхимчук була призначена на посаду разом з нинішнім т.в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим у серпні 2025 року.

 

