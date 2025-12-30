Нацдепозитарій України замість Юдіна очолить його заступниця Адамовська

Новою головою правління Національного депозитарія України (НДУ, Київ) стане Марина Адамовська, яка з червня 2019 року займає посаду заступниці голови правління, вона очолить НДУ замість Олексія Юдіна, який був головою правління з червня 2021 року.

Як йдеться у повідомлені Нацдепозитарія в системі розкриття НКЦПФР у вівторок, таке рішення прийняли акціонери депозитарію на позачергових зборах 24 грудня.

Згідно з ним, до затвердження кандидатури Адамовської Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку т.в.о. голови буде Олексій Тарасенко, який є членом правління НДУ з 2016 року.

Збори також ввели до правління Геннадія Журова, який у 2019 – 2022 роках був керівником проектів та програм Управління оверсайта платіжної інфраструктури Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України, а останній час працював старшим консультантом ТОВ "Укр-Рішення" та Growth Solutions Partners.

Окрім того збори переобрали членів наглядової ради НДУ Віталія Мілентьєва (незалежний) та представників Нацбанку України Юрія Гелетія та Андрія Супруна, а також змінили двох інших незалежних членів наглядової ради – замість Віталія Лісовенка та Олексія Кия ними стали Олег Містюк та Олена Дятлова.

Містюк та Дятлова є також незалежними членами наглядової ради підконтрольного Нацбанку "Розрахункового центру", а Містюк також входить як незалежний член в наглядові ради державних "Поліграфкомбінату "Україна" та Сенс Банку.

Окрім Містюка всі члени наглядової ради були обрані за пропозицію Нацбанку, тоді як Містюк – за пропозицією Корпоративного пенсійного фонду НБУ.

Нацдепозитарій в пресрелізі щодо кадрових змін подякував Юдіну за його роботу та відніс до його досягнень забезпечення безперервності роботи НДУ на початку повномасштабного вторгнення та в умовах воєнного стану та реалізацію таких проєктів, як системи електронного волевиявлення власників акцій і облігацій, обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю та Реєстр аграрних нот.

Нацбанк на початку вересня повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, підписаного у Римі у липні цього року з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за участі Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Національного банку і НКЦПФР. Першим його етапом стала оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Далі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, своєю чергою, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який повинен функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів, шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.

Крім управління 25% акцій держави в НДУ, станом на 24 вересня цього року Нацбанк був напряму власником 25%, ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державним Ощадбанку та Укрексімбанку – відповідно 24,9903% та 9,9903%. В той же час довірену особу за акціями Ощадбанку, Укрексімбанку та корпоративного пенсійного фонду НБУ призначає НКЦПФР, але цю норму закону про депозитарну систему передбачається змінити в процесі реалізації реформи інфраструктури.

Ще 4,0795% акцій були у власності 27 юридичних та 2 фізичних осіб, зокрема Олені Нусіновій належало 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка – 1,7151%.

Станом на початок 2025 року НБУ також володів 83,549% акцій Розрахункового центру, а ще управляв 1,441% від імені держави. Підконтрольним державі Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс банку и ПриватБанку належало відповідно 3,208%, 3,208%, 3,222%, 0,319% та 0,0005%, тоді як НДУ – 0,080%, а решті акціонерам (1 фізична та 22 юридичні особи) –4,973%.

Головою наглядової ради Розрахункового центру є Супрун, який з жовтня цього року входить і в наглядову раду НДУ замість представника НКЦПФР.