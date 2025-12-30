Інтерфакс-Україна
Події
20:36 30.12.2025

Нацдепозитарій України замість Юдіна очолить його заступниця Адамовська

3 хв читати
Нацдепозитарій України замість Юдіна очолить його заступниця Адамовська

Новою головою правління Національного депозитарія України (НДУ, Київ) стане Марина Адамовська, яка з червня 2019 року займає посаду заступниці голови правління, вона очолить НДУ замість Олексія Юдіна, який був головою правління з червня 2021 року.

Як йдеться у повідомлені Нацдепозитарія в системі розкриття НКЦПФР у вівторок, таке рішення прийняли акціонери депозитарію на позачергових зборах 24 грудня.

Згідно з ним, до затвердження кандидатури Адамовської Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку т.в.о. голови буде Олексій Тарасенко, який є членом правління НДУ з 2016 року.

Збори також ввели до правління Геннадія Журова, який у 2019 – 2022 роках був керівником проектів та програм Управління оверсайта платіжної інфраструктури Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України, а останній час працював старшим консультантом ТОВ "Укр-Рішення" та Growth Solutions Partners.

Окрім того збори переобрали членів наглядової ради НДУ Віталія Мілентьєва (незалежний) та представників Нацбанку України Юрія Гелетія та Андрія Супруна, а також змінили двох інших незалежних членів наглядової ради – замість Віталія Лісовенка та Олексія Кия ними стали Олег Містюк та Олена Дятлова.

Містюк та Дятлова є також незалежними членами наглядової ради підконтрольного Нацбанку "Розрахункового центру", а Містюк також входить як незалежний член в наглядові ради державних "Поліграфкомбінату "Україна" та Сенс Банку.

Окрім Містюка всі члени наглядової ради були обрані за пропозицію Нацбанку, тоді як Містюк – за пропозицією Корпоративного пенсійного фонду НБУ.

Нацдепозитарій в пресрелізі щодо кадрових змін подякував Юдіну за його роботу та відніс до його досягнень забезпечення безперервності роботи НДУ на початку повномасштабного вторгнення та в умовах воєнного стану та реалізацію таких проєктів, як системи електронного волевиявлення власників акцій і облігацій, обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю та Реєстр аграрних нот.

Нацбанк на початку вересня повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, підписаного у Римі у липні цього року з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за участі Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Національного банку і НКЦПФР. Першим його етапом стала оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Далі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, своєю чергою, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який повинен функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів, шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.

Крім управління 25% акцій держави в НДУ, станом на 24 вересня цього року Нацбанк був напряму власником 25%, ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державним Ощадбанку та Укрексімбанку – відповідно 24,9903% та 9,9903%. В той же час довірену особу за акціями Ощадбанку, Укрексімбанку та корпоративного пенсійного фонду НБУ призначає НКЦПФР, але цю норму закону про депозитарну систему передбачається змінити в процесі реалізації реформи інфраструктури.

Ще 4,0795% акцій були у власності 27 юридичних та 2 фізичних осіб, зокрема Олені Нусіновій належало 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка – 1,7151%.

Станом на початок 2025 року НБУ також володів 83,549% акцій Розрахункового центру, а ще управляв 1,441% від імені держави. Підконтрольним державі Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс банку и ПриватБанку належало відповідно 3,208%, 3,208%, 3,222%, 0,319% та 0,0005%, тоді як НДУ – 0,080%, а решті акціонерам (1 фізична та 22 юридичні особи) –4,973%.

Головою наглядової ради Розрахункового центру є Супрун, який з жовтня цього року входить і в наглядову раду НДУ замість представника НКЦПФР.

 

Теги: #нацдепозитарій #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 30.12.2025
Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики Юхимчук, підтвердив Мельничук

Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики Юхимчук, підтвердив Мельничук

21:08 29.12.2025
Кабмін скасував призначення Бадахова заступником міністра юстиції

Кабмін скасував призначення Бадахова заступником міністра юстиції

20:40 29.12.2025
Кабмін звільнив заступника голови Мінюсту Білоуса

Кабмін звільнив заступника голови Мінюсту Білоуса

19:53 29.12.2025
Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

20:37 26.12.2025
Засновниця Made in Ukraine, експертка Мінкультури Савостіна очолила інформагентство "Ре-інформ" при Мінсоцполітики

Засновниця Made in Ukraine, експертка Мінкультури Савостіна очолила інформагентство "Ре-інформ" при Мінсоцполітики

19:17 24.12.2025
Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

19:30 23.12.2025
Заступник міністра розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

Заступник міністра розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

19:07 20.12.2025
Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

20:34 13.12.2025
Гетманцев про зміну складу НКЦПФР: Думаю, що це питання найближчих тижнів

Гетманцев про зміну складу НКЦПФР: Думаю, що це питання найближчих тижнів

08:44 11.12.2025
Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

ОСТАННЄ

Росія саботує мирні переговори хибними заявами, це не поведінка країни, яка прагне миру - президент Молдови

12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на добропільському напрямку

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Росія вдруге за день завдала ударів по Чорноморському порту - АМПУ

США запровадили санкції проти 10 юридичних і фізосіб з Ірану та Венесуели за торгівлю дронами

"Укрзалізниця" з партнерами обладнала 100 вагонів як мобільні хаби обігріву, зв’язку та дозвілля

"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Підозрюваному в отриманні хабарів за голосування нардепу Кісєлю обрали запобіжний захід - ЗМІ

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Кабмін затвердив надбавки у 50-100% викладачам усіх військових ліцеїв України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА