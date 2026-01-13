Інтерфакс-Україна
Події
09:07 13.01.2026

Шмигаль з високою ймовірністю кардинально змінить склад заступників міністра енергетики – джерела

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Одразу після призначення першим віцепрем’єром-міністром енергетики Денис Шмигаль з високою ймовірністю звільнить всіх нинішніх заступників глави Міненерго, стверджують джерела "Енергореформи", обізнані з роботою міністерства, які просили зберегти їх анонімність.

"До звільнення заступників вже готуються у міністерстві. Це погоджено з главою держави", – зазначили двоє із співрозмовників агентства.

Щодо того, чи може хтось з них повернутися на посаду, думки джерел "Енергореформи" розійшлися. Одні стверджують, що у жодного з чинних заступників немає шансів обійняти цю посаду знову, інші вважають, що нинішній т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов та заступник міністра Роман Андарак можуть повернутися.

На Некрасова, зокрема, покладають надії представники ВДЕ-спільноти, які нещодавно звернулися до глав держави та уряду з проханням забезпечити в Міненерго посаду заступника, відповідального за розвиток відновлюваної та розподіленої генерації. Прізвище Некрасова там не вказується, але профільні асоціації неодноразово позитивно висловлювалися про т.в.о. міністра енергетики з досвідом керування ДП "Гарантований покупець". Звернення про профільну посаду в міністерстві на ринку сприйняли як розрахунок на те, що обійме її саме Некрасов.
Ще більшою інтригою залишається кандидатура на посаду першого заступника міністра. Троє із співрозмовників "Енергореформи" в один голос назвали прізвище ексрадника прем’єра Шмигаля, ексзаступника міністра енергетики та ексчлена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка. Вони вказували, що він був звільнений з посади заступника глави Міненерго тодішнім його керівником Германом Галущенком у травні 2021 року, а відізваний зі складу НР "Укренерго" у вересні-2025, коли Міненерго очолювала Світлана Гринчук. Галущенко та Гринчук були позбавлені посад міністрів за результатами розголосу деталей справи НАБУ/САП "Мідас" про корупцію в енергетиці.

Водночас інший співрозмовник прокоментував можливість призначення Бойка так: "Можна багато говорити про логічність призначення Бойка, але майбутній міністр енергетики подав на спецперевірку кандидатуру Ольги Буславець".

"Якщо на фракції ("Слуг народу" – ЕР) виявиться, що Буславець не бажаний для політикуму кандидат на першого заступника, то Бойко буде кандидатом для призначення", – додав співрозмовник. Він зазначив також, що одночасне перебування в керівництві цих двох кандидатів малоймовірне, "бо кожен з них електроенергетичний заступник".

Як повідомлялося, Буславець у квітні-листопаді 2020 року очолювала Міненерго, а після призначення т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка подала у грудні того ж року у відставку з посади першого заступника міністра. Бойко нещодавно був призначений членом дирекції "Українських розподільних мереж".

За інформацією співрозмовника "Енергореформи", на посаду одного з заступників міністра може бути призначений нинішній заступник міністра оборони, у 2022-2025 року посол України в Латвії Анатолій Куцевол, чий дипломатичний досвід може знадобитися у налагодженні зв’язків з міжнародними партнерами.

Крім того, можливим кандидатом в заступники називали члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталію Бойко.
Джерела "Енергореформи" сходяться у тому, що після справи "Мідас" відновлення довіри партнерів – один з викликів для нової команди Міненерго.

"Є серйозні підстави думати, що Шмигаль не робитиме того, що робили Міндіч-Галущенко. Але виклики серйозні – потрібно вичистити корупціонерів, яких понасаджували на середній рівень, все таки якось привести до ладу питання захисту енергетики, повернути фінансування в галузь і донорів", – стверджує один із співрозмовників.

Говорячи про виклики, всі також акцентують на величезних боргах в енергетиці, вирішення яких, серед іншого, теж буде залежати від повернення довіри донорів.

"Треба врешті запровадити механізм захищеного споживача з відповідними зобов’язаннями неплатників віддавати свої рахунки в управління постачальнику останньої надії. Борги "ГарПока" не така проблема, як борги балансуючого ринку. Це прямий вплив на ринок в цілому і на залучення інвестицій в розподілену генерацію, на яку зараз роблять велику ставку", – зазначив один із співрозмовників.

Всі з них також прогнозують кадрові зміни в енергокомпаніях, але будь-якої конкретики щодо звільнень/призначень поки немає. Одним з найімовірніших кандидатів на звільнення на цей час називався тільки гендиректор "Оператора ринку" Олександр Гавва. 8 січня Некрасов відмінив свій наказ від 6 січня про перепризначення Гавви керівником товариства ще на три роки з 19 січня 2026 року.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховує на підтримку парламентарями призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. За останньою інформацією, яку опублікував у своєму Телеграм народний депутат Ярослав Железняк, кадровий день у Верховній Раді буде у вівторок, 13 січня. Серед іншого, мають звільнити Шмигаля з посади міністра оборони і призначити на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

Нині заступниками глави Міненерго є Роман Андарак, Микола Колісник, Анатолій Корзун, Олександр В’язовченко

Теги: #кадри #міненерго

