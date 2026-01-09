Інтерфакс-Україна
Події
08:17 09.01.2026

Наступного тижня в Раді заплановано розгляд кадрових звільнень та призначень – Железняк

Верховна Рада планує 13–14 січня розглянути пакет кадрових рішень щодо урядових відставок і призначень, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, 13 січня заплановано розгляд звільнень, зокрема: звільнення Дениса Шмигаля з посади у Міноборони, Михайла Федорова з посади у Мінцифри та Василя Малюка з посади голови СБУ.

"14 січня, середа, день призначень: Шмигаля на посаду Першого віце-Міністра енергетики; Федорова на Міністра оборони; Когось з двох (або Маслов або Мудра) на Мінʼюст; Скоріш за все Наталуху на Голову ФондуДержМайна", - прогнозує Железняк в дописі, оприлюдненому в Телеграм.

Окремо Железняк зазначив, що кандидатуру Євгенія Хмари наразі не подають на призначення головою СБУ.

 

