На Донеччині за добу 2 людини загинули, 3 поранені, з лінії фронту евакуйовано 75 мешканців – ОВА

Ворог за добу 14 разів обстріляв населені пункти Донеччини, 2 людини загинули і 3 поранені. З лінії фронту евакуйовано 75 людей, в тому числі 18 дитей, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у вівторок уранці.

У Краматорському районі, у Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені. У Староварварівці Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 будинків і лінію електропередач; у Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю і 3 авто. У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків та інфраструктуру; у Новостепанівці пошкоджено склад, повідомив Філашкін у телеграм-каналі.

У Бахмутському районі, у Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.