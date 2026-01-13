Інтерфакс-Україна
Події
10:42 13.01.2026

На Донеччині за добу 2 людини загинули, 3 поранені, з лінії фронту евакуйовано 75 мешканців – ОВА

1 хв читати
На Донеччині за добу 2 людини загинули, 3 поранені, з лінії фронту евакуйовано 75 мешканців – ОВА

Ворог за добу 14 разів обстріляв населені пункти Донеччини, 2 людини загинули і 3 поранені. З лінії фронту евакуйовано 75 людей, в тому числі 18 дитей, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у вівторок уранці.

У Краматорському районі, у Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені. У Староварварівці Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 будинків і лінію електропередач; у Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю і 3 авто. У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків та інфраструктуру; у Новостепанівці пошкоджено склад, повідомив Філашкін у телеграм-каналі.

У Бахмутському районі, у Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.

Теги: #донеччина #філашкін #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:52 13.01.2026
До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

01:48 13.01.2026
У передмісті Харкова 5 постраждалих, 1 людина загинула

У передмісті Харкова 5 постраждалих, 1 людина загинула

01:16 13.01.2026
У передмісті Харкова вже троє постраждалих - Синєгубов

У передмісті Харкова вже троє постраждалих - Синєгубов

00:33 13.01.2026
Поранена одна людина в Харкові - ОВА

Поранена одна людина в Харкові - ОВА

09:41 12.01.2026
Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

09:40 12.01.2026
З лінії фронту за добу евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини - Донецька ОВА

З лінії фронту за добу евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини - Донецька ОВА

15:42 10.01.2026
Семеро поранених у Слов’янську після бомбового удару - поліція

Семеро поранених у Слов’янську після бомбового удару - поліція

12:48 10.01.2026
Російські обстріли за добу забрали життя одного мирного жителя Донецької області, 2 поранені, зруйнована багатоповерхівка – обладміністрація

Російські обстріли за добу забрали життя одного мирного жителя Донецької області, 2 поранені, зруйнована багатоповерхівка – обладміністрація

19:23 09.01.2026
Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

11:37 08.01.2026
Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

ВАЖЛИВЕ

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

ОСТАННЄ

ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

Сирський обговорив із командувачем Сухопутного командування ОЗС НАТО потреби для зміцнення ППО

Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

Помер чоловік, поранений під час атаки ворога "іскандерами" на Кривий Ріг – Вілкул

РФ суттєво пошкодила два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині

Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

"Укрзалізниця" уніфікувала прайс на ремонт приватних вантажних вагонів

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може бути прийнятий до 24 лютого - ЗМІ

Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА