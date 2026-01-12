Інтерфакс-Україна
Події
21:43 12.01.2026

"Слуга народу" підтримала кандидатури на посади міністрів оборони, енергетики та голови ФДМ - речниця фракції

Фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади першого віцепремʼєр-міністра - міністра енергетики Денисом Шмигалем, міністра оборони Михайло Федоровим та голови Фонда Держмайна Дмитром Наталухою, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Засідання фракції  відбулося у форматі питання-відповіді. Федоров представив депутатам своє бачення роботи міністерства"- сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За її словами, Шмигаль розповідав про пріоритети в енергетиці. 

"Він зазначив, що пріоритет номер один - відновлення того, що руйнує Росія, а також робота з міжнародними партнерами. Шмигаль наголосив, що стратегія нової енергетики - повна відбудова галузі. За його словами, активна робота вже ведеться, тому йому потрібно буде цю роботу "підхопити", - сказала Палійчук. 

Речниця фракції додала, що Шмигаль пообіцяв  продовжувати спільну роботу з  Федоровим, "зазначив про необхідність створення "енергетичного батальону", який буде займатись оперативним реагуванням і відновленням енергетики".

"Фракція підтримала кандидатури нових міністрів", - сказала Палійчук.

Вона зазначила, що з кандидатурою на посаду міністра юстиції ще визначаються, а народний депутат Денис Маслов наразі залишається головою комітета Верховної Ради з питань правової політики.

"У разі якщо голова парламентського комітету з питань економічного розвитку 

Наталуха очолить Фонд держмайна, члени комітету визначатимуться з керівником комітету", - наголосила Палійчук.

Вона також повідомила, що на вівторок заплановано засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, на якому будуть врегульовані всі процедурні моменти щодо звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Палійчук додала, що на засіданні фракції були присутні  голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко,  премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Теги: #фракція #кадри

