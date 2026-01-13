Інтерфакс-Україна
Події
09:04 13.01.2026

Окупанти атакували критичну інфраструктуру Житомирщини, під ударами опинилися декілька об'єктів - ОВА

Російська армія атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини, під ударами опинилися декілька об'єктів, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає", - написав він у Телеграм.

За словами Бунечка, рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла на місці ворожого удару. Спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Теги: #житомирщина #бунечко #атака_рф

