09:04 13.01.2026
Окупанти атакували критичну інфраструктуру Житомирщини, під ударами опинилися декілька об'єктів - ОВА
Російська армія атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини, під ударами опинилися декілька об'єктів, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.
"Сьогодні вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає", - написав він у Телеграм.
За словами Бунечка, рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла на місці ворожого удару. Спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.