Окупанти атакували критичну інфраструктуру Житомирщини, під ударами опинилися декілька об'єктів - ОВА

Російська армія атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини, під ударами опинилися декілька об'єктів, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає", - написав він у Телеграм.

За словами Бунечка, рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла на місці ворожого удару. Спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.