На Житомирщині засуджено до 5 років ув’язнення військового, який організував схему незаконних виплат військовослужбовцям

На Житомирщині за публічного обвинувачення прокурорів Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд визнав посадовця однієї з військових частин винним в організації схеми незаконних виплат військовослужбовцям.

"Встановлено, що посадовець однієї з військових частин на Житомирщині, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів організував злочинну схему незаконного одержання додаткової винагороди у розмірі 100 тис грн, передбаченої для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

До протиправної діяльності було залучено підлеглих військовослужбовців, які фактично перебували у пункті постійної дислокації та до виконання бойових завдань не залучалися. Посадовець разом зі співучасниками систематично вносили до рапортів і наказів завідомо неправдиві відомості про нібито їх перебування у зоні бойових дій.

На підставі сфальсифікованих документів протягом 2022–2023 років здійснювалися незаконні нарахування та виплата додаткової винагороди, яку отримували учасники схеми та передавали частину коштів організатору.

Внаслідок вказаних протиправних дій державі завдано збитків на суму 600 тис грн.

"Суд погодився з позицією сторони обвинувачення, врахував тяжкість вчинених кримінальних правопорушень та всі обставини справи. Вироком Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області посадовця військової частини визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки та зі сплатою штрафу в розмірі 17 000 гривень", - повідомляє прокуратура.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Судовий розгляд щодо інших осіб, причетних до вчинення злочину, триває.