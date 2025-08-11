Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

Фото: https://t.me/DBRgovua/

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за підтримки СБУ повідомили про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Житомирської області, який привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду.

"Посадовець протягом семи місяців вносив до фінансових документів неправдиві дані, за якими одному з бійців нібито нараховувались додаткові виплати. Насправді ці кошти перераховувалися на особистий банківський рахунок бухгалтера", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією Бюро, таким чином бухгалтер привласнив понад 800 тис. грн, які належали державі.

"Слідчі працюють над поверненням коштів до бюджету", - наголошують у відомстві.

Посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.