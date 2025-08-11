Інтерфакс-Україна
Події
14:56 11.08.2025

Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

1 хв читати
Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду
Фото: https://t.me/DBRgovua/

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за підтримки СБУ повідомили про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Житомирської області, який привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду.

"Посадовець протягом семи місяців вносив до фінансових документів неправдиві дані, за якими одному з бійців нібито нараховувались додаткові виплати. Насправді ці кошти перераховувалися на особистий банківський рахунок бухгалтера", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією Бюро, таким чином бухгалтер привласнив понад 800 тис. грн, які належали державі.

"Слідчі працюють над поверненням коштів до бюджету", - наголошують у відомстві.

Посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Теги: #житомирщина #підозра #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 11.08.2025
У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку

У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку

17:40 08.08.2025
Нове відділення дитбудинку в Новій Боровій відкрите за підтримки Естонії – Житомирська обладміністрація

Нове відділення дитбудинку в Новій Боровій відкрите за підтримки Естонії – Житомирська обладміністрація

16:18 08.08.2025
СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

16:10 08.08.2025
ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

15:36 07.08.2025
ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

11:34 06.08.2025
Керівниці "Сегежа Україна" висунута підозра через передачу синові майна держпідприємства – Офіс генпрокурора

Керівниці "Сегежа Україна" висунута підозра через передачу синові майна держпідприємства – Офіс генпрокурора

10:11 06.08.2025
Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

13:56 05.08.2025
Інспектор РТЦК в Одесі продавав відстрочки від мобілізації - ДБР

Інспектор РТЦК в Одесі продавав відстрочки від мобілізації - ДБР

11:38 05.08.2025
Директор ДБР: до війська повернулося понад 29 тис. бійців, які самовільно залишили частини

Директор ДБР: до війська повернулося понад 29 тис. бійців, які самовільно залишили частини

09:53 05.08.2025
У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

Зеленський і Моді домовилися запланувати зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами

Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

ОСТАННЄ

Текст угоди між Вірменією та Азербайджаном опублікований, в ЦПД назвали її приниженням Москви

Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно - Свириденко

Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

Зеленський і Моді домовилися запланувати зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами

Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

Міжнародна співпраця має вирішальне значення для посилення санкцій проти агресора й підготовки України до CBAM - CMO "Метінвесту"

З ТОТ Херсонщини вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчинку - ОВА

Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

Україна не повинна сповільнювати реформи та ставити під сумнів верховенство права - голова МЗС Чехії про євроінтеграцію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА