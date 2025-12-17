ДБР перевірить своїх працівників на можливу причетність до оприлюднення приватних фото Шабуніна

Державне бюро розслідувань (ДБР) ретельно перевірить поширену у медіа інформацію щодо оприлюднення приватних фотографій одного з фігурантів кримінального провадження, заявляє ДБР в телеграм-каналі в середу.

В повідомленні не зазначено імені фігуранта, йдеться про голову Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна. Напередодні в своєму телеграм-каналі він повідомив, що ДБР і Офіс генпрокурора "злили в ТГ-канали" його інтимні фотографії з телефону, вилученого під час обшуку. За твердженням Шабуніна, це була "відповідь" на публікацію сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП".

"Державне бюро розслідувань ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження", - наголошується в повідомленні Бюро.

За інформацією відомства, низка медіа опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро, і це викликало "хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної системи загалом".

В Бюро запевнили, що будуть перевірені всі працівники ДБР, "які контактували із даним видом доказів".

"У разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності", - наголосили в Бюро.

"ДБР працює виключно у межах чинного законодавства і завжди відкрите до спілкування та громадського контролю", - йдеться в повідомленні.