13:58 05.01.2026

У Німеччині затримали екснардепа, підозрюваного у відмиванні коштів, - ДБР

Правоохоронці затримали у Німеччині народного депутата Верховної Ради України VIII скликання, якого оголосили в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"У 2023 році ексдепутату було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

За інформацією ДБР, такі дії призвели до отримання фігурантом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн, який за законом не оподатковувався.

Крім того, зазначається, що він разом зі спільниками вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

"Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України", - повідомляє ДБР.

Як зазначається, завдяки цьому їм вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню.

"Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк (ч. 3 ст. 209 КК України)", - додають у ДБР.

Також екснардепу інкриміновано пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 КК України).

Після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього. У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування та надали стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування. У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно.

Як повідомляється, строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці.

У повідомленні не зазначено ім’я фігуранта, судячи з фабули справи, йдеться про колишнього нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Руслана Демчака.

