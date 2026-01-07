Внесок Бельгії у збереження миру в Україні полягатиме в наданні повітряних і морських сил й підготовці військових – де Вевер

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Парижі, що внесок його держави полягатиме в наданні повітряних і морських сил, а також забезпеченні підготовки. Про це де Вевер написав на платформі X у вівторок.

"Сьогоднішнє засідання Коаліції охочих у Парижі було продуктивним і вирішальним. Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення військових дій. Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також на зусиллях у сфері підготовки, де Бельгія може зробити відчутний і значний внесок", - написав де Вевер на X.

Він також наголосив, що зусилля партнерів по коаліції "будуть підкріплені надійною підтримкою з боку США, а також моніторингом під керівництвом США, що забезпечить ефективне стримування і дозволить досягти довгострокової стабільності".

