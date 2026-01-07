Інтерфакс-Україна
Події
01:08 07.01.2026

Внесок Бельгії у збереження миру в Україні полягатиме в наданні повітряних і морських сил й підготовці військових – де Вевер

1 хв читати

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Парижі, що внесок його держави полягатиме в наданні повітряних і морських сил, а також забезпеченні підготовки. Про це де Вевер написав на платформі X у вівторок.

"Сьогоднішнє засідання Коаліції охочих у Парижі було продуктивним і вирішальним. Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення військових дій. Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також на зусиллях у сфері підготовки, де Бельгія може зробити відчутний і значний внесок", - написав де Вевер на X.

Він також наголосив, що зусилля партнерів по коаліції "будуть підкріплені надійною підтримкою з боку США, а також моніторингом під керівництвом США, що забезпечить ефективне стримування і дозволить досягти довгострокової стабільності".

Джерело: https://x.com/Bart_DeWever/status/2008645802340581835?s=20

Теги: #бельгія #внесок #париж #коаліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:35 07.01.2026
Мелоні підтвердила виключення можливості відправлення італійських військ в Україну

Мелоні підтвердила виключення можливості відправлення італійських військ в Україну

00:22 07.01.2026
Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

23:54 06.01.2026
Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

23:14 06.01.2026
Санчес обговорить з політичними партіями, як саме Іспанія сприятиме гарантіям безпеки для України

Санчес обговорить з політичними партіями, як саме Іспанія сприятиме гарантіям безпеки для України

23:03 06.01.2026
Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

22:54 06.01.2026
Румунія готова виконати свою частину роботи шляхом підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі - Дан

Румунія готова виконати свою частину роботи шляхом підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі - Дан

22:44 06.01.2026
Хорватські військові не братимуть участі в багатонаціональних силах Коаліції охочих на території України - прем’єр

Хорватські військові не братимуть участі в багатонаціональних силах Коаліції охочих на території України - прем’єр

22:04 06.01.2026
Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

21:36 06.01.2026
Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

21:15 06.01.2026
У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларація Франції, Британії та України - Зеленський

У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларація Франції, Британії та України - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

ОСТАННЄ

Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

Ворожі БпЛА пошкодили житлову багатоповерхівку й спричинили пожежі у Дніпрі – ОВА

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Україна у 2025 році відкрила 19 нових ринків для експорту агропродукції - Держпродспоживслужба

Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА