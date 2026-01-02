Інтерфакс-Україна
Події
11:47 02.01.2026

ДБР: ліквідовано міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, в Одесі затримано організатора

1 хв читати
ДБР: ліквідовано міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, в Одесі затримано організатора

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Державної прикордонної служби України припинили діяльність транснаціонального каналу постачання кокаїну з країн ЄС на територію України.

"Міжнародний наркотрафік організувала група з громадян України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Угруповання діяло конспиративно", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, організатор раніше відбував покарання у США за наркозлочини, після повернення в Україну відновив діяльність і залучив спільників у ЄС.

В Бюро уточнюють, що наркотики спершу перевозили малими партіями через кур’єрів, паралельно готували масштабні поставки, зокрема з використанням морської логістики через Одесу.

"Кокаїн планували завозити до 2 кг щотижня. Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала $200 тис.", - наголошують в Бюро.

Згідно з повідомленням, організатора угруповання працівники ДБР затримали в Одесі, йому повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво - Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 02.01.2026
У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

16:27 30.12.2025
ДБР повідомило ще одну підозру про держзраду колишньому народному депутату від "ОПЗЖ" Волошину

ДБР повідомило ще одну підозру про держзраду колишньому народному депутату від "ОПЗЖ" Волошину

14:20 30.12.2025
ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

12:34 23.12.2025
Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

14:28 17.12.2025
ДБР перевірить своїх працівників на можливу причетність до оприлюднення приватних фото Шабуніна

ДБР перевірить своїх працівників на можливу причетність до оприлюднення приватних фото Шабуніна

10:29 17.12.2025
ДБР повідомило про затримання чернівецького експравоохоронця за підозрою у переправлявлянні харків'ян за кордон

ДБР повідомило про затримання чернівецького експравоохоронця за підозрою у переправлявлянні харків'ян за кордон

16:08 11.12.2025
Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

09:52 11.12.2025
Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

16:56 10.12.2025
На Волині ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії

На Волині ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії

13:10 10.12.2025
ДБР розслідує справу щодо можливого впливу фігурантів справи "Мідас" на Бюро, нікого з працівників не відсторонено, стверджують у відомстві

ДБР розслідує справу щодо можливого впливу фігурантів справи "Мідас" на Бюро, нікого з працівників не відсторонено, стверджують у відомстві

ВАЖЛИВЕ

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

ОСТАННЄ

Стефанчук про висловлювання спікера Палати депутатів парламенту Чехії: Це приклад цинізму

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

У 2025 році підготовлено понад 5 тис. операторів БпАК та близько 100 курсантів-льотчиків – Міноборони

Чоловік загинув через російський удар по Херсону – ОВА

Сибіга обговорив з кіпрським колегою просування вступу України до ЄС

Свириденко: цієї ночі була одна з найбільших атак РФ по Запоріжжю

Петиція із закликом припинити експлуатацію диких тварин у цирках в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція із закликом відкрити станцію метро "Герцена" в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

УЧХ допоміг жителям Запоріжжя після ударів російських БпЛА

Сирський: у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА