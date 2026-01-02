ДБР: ліквідовано міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, в Одесі затримано організатора

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Державної прикордонної служби України припинили діяльність транснаціонального каналу постачання кокаїну з країн ЄС на територію України.

"Міжнародний наркотрафік організувала група з громадян України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Угруповання діяло конспиративно", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, організатор раніше відбував покарання у США за наркозлочини, після повернення в Україну відновив діяльність і залучив спільників у ЄС.

В Бюро уточнюють, що наркотики спершу перевозили малими партіями через кур’єрів, паралельно готували масштабні поставки, зокрема з використанням морської логістики через Одесу.

"Кокаїн планували завозити до 2 кг щотижня. Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала $200 тис.", - наголошують в Бюро.

Згідно з повідомленням, організатора угруповання працівники ДБР затримали в Одесі, йому повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво - Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.