Інтерфакс-Україна
Події
12:19 02.01.2026

Чоловік загинув через російський удар по Херсону – ОВА

Фото: Фб Прокудіна

Життя однієї людини зібрав удар російських окупантів по Дніпровському району Херсона, повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські окупанти вчергове обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки смертельні поранення дістав 51-річний чоловік. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Раніше він повідомив, що ворог наніс удар по цивільній інфраструктурі Херсону.

"З самого ранку один із об'єктів теплогенерації перебуває під ударами російських терористів. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті. Мета ворога очевидна — цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі вони намагаються залишити Херсон узимку без тепла. Це — свідомий терор проти мирних людей", - зазначив Прокудін.

