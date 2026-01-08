Інтерфакс-Україна
Події
11:37 08.01.2026

Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

1 хв читати
Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

Чотири людини зазнали поранень у Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Близько 06:30 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки постраждали четверо людей: жінки 44 та 39 років, а також чоловіки 33 й 47 років. Вони дістали вибухові травми та контузії", - йдеться у повідомленні у Телеграмі у четвер.

За інформацією, потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості.

Теги: #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 07.01.2026
Стало відомо про другого загиблого через масований удар по Одесі – ОВА

Стало відомо про другого загиблого через масований удар по Одесі – ОВА

17:55 07.01.2026
Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

02:32 03.01.2026
Кількість загиблих у Харкові зросла до двох

Кількість загиблих у Харкові зросла до двох

22:34 02.01.2026
УЧХ працює на місці удару російських ракет у Харкові

УЧХ працює на місці удару російських ракет у Харкові

21:15 02.01.2026
У Харкові під завалами знайдено тіло дитини

У Харкові під завалами знайдено тіло дитини

15:37 02.01.2026
СБУ: довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона

СБУ: довічний вирок заочно отримав колишній гауляйтер Херсона

12:19 02.01.2026
Чоловік загинув через російський удар по Херсону – ОВА

Чоловік загинув через російський удар по Херсону – ОВА

21:00 01.01.2026
Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях РФ - Генштаб про заяву Сальдо

Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях РФ - Генштаб про заяву Сальдо

11:33 01.01.2026
Росіяни вдарили по Херсону, загинув чоловік – ОВА

Росіяни вдарили по Херсону, загинув чоловік – ОВА

16:23 31.12.2025
У трьох районах Запоріжжя пошкоджено житло через російський обстріл

У трьох районах Запоріжжя пошкоджено житло через російський обстріл

ВАЖЛИВЕ

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. релігійних громад у 2022-2025 рр. - Держетнополітики

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

ОСТАННЄ

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. релігійних громад у 2022-2025 рр. - Держетнополітики

У більшості регіонів України в ніч на четвер було скасовано обмеження е/е для населення

Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

Кабмін спрямував до місцевих бюджетів 1,3 млрд грн на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів

У міністра ветеранів Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах

ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

СБУ: затримано одеситку, яка під виглядом вигулу собак коригувала для ворога обстріли по місту

Держетнополітики понад 3,3 тис. разів клопотала перед прикордонниками про виїзд за кордон військовозобов'язаних у 2025р., 14 - порушили умови

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА