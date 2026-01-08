Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

Чотири людини зазнали поранень у Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Близько 06:30 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки постраждали четверо людей: жінки 44 та 39 років, а також чоловіки 33 й 47 років. Вони дістали вибухові травми та контузії", - йдеться у повідомленні у Телеграмі у четвер.

За інформацією, потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості.