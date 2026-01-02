Теплопостачання Русанівки та Березняків відновлять після завершення ремонтних робіт протягом доби – "Київтеплоенерго"

Фото: https://t.me/kyivteploenergo

2 січня комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") проводить роботи з усунення пошкодження тепломережі на проспекті Возз'єднання у Дніпровському районі столиці, в зв'язку з чим буде тимчасово призупинено теплопостачання для мікрорайонів Березняки та Русанівка.

"Зважаючи на погодні умови, ремонтні роботи будуть проведені у максимально стислі терміни. Їх планують завершити та відновити теплопостачання упродовж доби", - повідомили на підприємстві у п'ятницю.

Як зазначили в "КТЕ", теплопостачальна компанія та управителі будинків забезпечуватимуть належну роботу внутрішньобудинкових систем опалення відповідно до зон відповідальності та компетенції.