Інтерфакс-Україна
Події
13:17 02.01.2026

Теплопостачання Русанівки та Березняків відновлять після завершення ремонтних робіт протягом доби – "Київтеплоенерго"

1 хв читати
Теплопостачання Русанівки та Березняків відновлять після завершення ремонтних робіт протягом доби – "Київтеплоенерго"
Фото: https://t.me/kyivteploenergo

2 січня комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") проводить роботи з усунення пошкодження тепломережі на проспекті Возз'єднання у Дніпровському районі столиці, в зв'язку з чим буде тимчасово призупинено теплопостачання для мікрорайонів Березняки та Русанівка.

"Зважаючи на погодні умови, ремонтні роботи будуть проведені у максимально стислі терміни. Їх планують завершити та відновити теплопостачання упродовж доби", - повідомили на підприємстві у п'ятницю.

Як зазначили в "КТЕ", теплопостачальна компанія та управителі будинків забезпечуватимуть належну роботу внутрішньобудинкових систем опалення відповідно до зон відповідальності та компетенції.

Теги: #березняки #київтеплоенерго #русанівка #теплопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:17 27.12.2025
"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень - КМДА

"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень - КМДА

15:38 24.12.2025
У Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі

У Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі

15:16 29.11.2025
Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без тепла через нічний обстріл - КМДА

Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без тепла через нічний обстріл - КМДА

15:55 30.10.2025
В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів

В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів

21:16 22.10.2025
Кабмін виділив 93,6 млн грн на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні Запоріжжя - Свириденко

Кабмін виділив 93,6 млн грн на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні Запоріжжя - Свириденко

17:23 18.09.2025
"Київтеплоенерго" заявляє про черговий обшук офісу Нацполіцією і безпідставний зрив роботи підприємства

"Київтеплоенерго" заявляє про черговий обшук офісу Нацполіцією і безпідставний зрив роботи підприємства

14:41 17.09.2025
"Київтеплоенерго" збільшило кількість резервних генераторів для роботи котельних до 136 од.

"Київтеплоенерго" збільшило кількість резервних генераторів для роботи котельних до 136 од.

17:59 09.09.2025
"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

14:11 06.08.2025
Нова гаряча лінія спростить процедуру повірки лічильників опалення і води для киян – "Київтеплоенерго"

Нова гаряча лінія спростить процедуру повірки лічильників опалення і води для киян – "Київтеплоенерго"

17:40 24.07.2025
"Київтеплоенерго" протестувало понад 80% тепломереж в рамках підготовки до зими

"Київтеплоенерго" протестувало понад 80% тепломереж в рамках підготовки до зими

ВАЖЛИВЕ

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

ОСТАННЄ

Ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

Росіяни вдарили по середмістю Харкова, наслідки уточнюються

В Україні у суботу очікується ожеледиця, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви сильного вітру

У реєстрі "Оберіг" у суботу вночі триватимуть планові технічні роботи

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

До Одеси прибули перші 25 автобусів від інших міст України

Петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 115 голосів

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

ГУР МО оприлюднило видео із деталями спецоперації із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА