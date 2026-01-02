Інтерфакс-Україна
Події
12:02 02.01.2026

Петиція із закликом припинити експлуатацію диких тварин у цирках в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом припинити експлуатацію диких тварин у циркових виставах у столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 3 листопада 2025 року і станом на 2 січня петиція набрала 3,8 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, мешканці міста Києва, звертаємося до Київської міської державної адміністрації з проханням ухвалити офіційне звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України з вимогою заборонити використання диких тварин у діяльності Національного цирку України", - йшлося у петиції.

На думку автора, використання диких тварин у циркових виставах є морально застарілою практикою, яка суперечить сучасним уявленням про гуманне ставлення до живих істот.

"Такі виступи формують у дітей спотворене уявлення про природу, нормалізують насильство над тваринами і суперечать принципам сталого розвитку та європейським культурним цінностям", - додав автор.

У звʼязку з цим у КМДА просили: підготувати та ухвалити офіційне звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо заборони використання диких тварин у діяльності Національного цирку України; підтримати перехід Національного цирку до гуманного, безтваринного формату вистав, який відповідатиме європейським етичним стандартам; сприяти інформуванню громадськості про необхідність розвитку сучасного циркового мистецтва без участі тварин.

Як повідомлялося, в січні 2020 року Міністерство культури України заявило, що готує законопроект про заборону використання тварин у цирках з 2021 року. Зазначалося, що за 2020 рік державні цирки мали б підготуватися до того, що їхні програми з 2021 року мають бути без тварин. Але ініціативе не була реалізована.

За даними міністерства станом на початок 2020-го року, в державних цирках України, а їх сім, було 317 тварин, які задіяні в циркових шоу. З цих 317 тварин 96 у власності держави. Решта тварин використовується в циркових шоу за угодами з організаціями чи підприємцями, які цими тваринами володіють.

У вересні 2021 року у центрі Києва проходив Всеукраїнський марш на захист тварин від жорстокого поводження. У заяві учасників акції наголошувалося, що акція об’єднує людей, які виступають, серед іншого, за цирк без тварин.

