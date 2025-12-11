Інтерфакс-Україна
Події
09:52 11.12.2025

Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів начальника складу пального та мастильних матеріалів центру забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України та його близьких осіб.

"ДБР встановило, що у 2024 році дружина військовослужбовця за його дорученням придбала житловий будинок та земельну ділянку у Львівській області площею 180,8 м² вартістю 2,9 млн грн. Разом із тим слідство показало, що подружжя не мало достатніх законних доходів та заощаджень для придбання цього майна", - повідомляє пресслужба ДБР.

У 2025 році зазначений будинок продали за 2,7 млн грн.

Матеріали щодо ознак необґрунтованості активів ДБР скерувало до САП. Після їх опрацювання прокурор САП подав до ВАКС позов на суму понад 2,9 млн грн.

Теги: #позов #суд #дбр

