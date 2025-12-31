Інтерфакс-Україна
15:18 31.12.2025

Протишахедні дрони вже доступні у DOT-Chain Defence

Фото: "Мілітарний"

Дрони-перехоплювачі для знищення безпілотників стали доступні за програмою "Армія дронів Бонус" та постачатимуться через DOT-Chain Defence, відповідні контракти підписано з шістьма виробниками безпілотників цього типу, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Відтепер воїни зможуть самостійно обирати та швидко отримувати засоби для боротьби з ворожими "шахедами". Дрони-перехоплювачі для знищення безпілотників стали доступні за програмою "Армія дронів Бонус" та постачатимуться через DOT-Chain Defence", - йдеться у повідомленні Міноборони у телеграм-каналі у середу.

"Це вже другий тип дронів-перехоплювачів, які постачатимуться до війська через DOT-Chain Defence. Раніше до маркетплейсу додали дрони-перехоплювачі тактичного рівня, що допомагають протидіяти ворожим розвідувальним та ударним БпЛА на лінії фронту", - зазначили в Міноборони.

Повідомляється, що загалом АОЗ Міноборони підписала контракти з шістьма виробниками безпілотників цього типу. Станом на кінець грудня через DOT-Chain Defence військові отримали майже 5 тисяч дронів-перехоплювачів.

Зазначається, що про включення таких дронів до програми надходили запити від військових. Було проведено опитування серед підрозділів для визначення моделей дронів-перехоплювачів, якими вони користуються та вважають найбільш ефективними.

Теги: #дрони_перехоплювачі #dot_chain_defence

