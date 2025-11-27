Інтерфакс-Україна
27.11.2025

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus
Фото: Міноборони України

Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "шахедами". Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він також подякував британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення української ППО.

