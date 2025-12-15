Кошта за результатами переговорів у Берліні: ми віддані роботі над угодою щодо припинення війни

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевняє, що лідери Європи віддані роботі над угодою про припинення війни, яку проти України веде Росія, та забезпеченню тривалого миру.

Відповідний допис він зробив у понеділок на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Народ України заслуговує на процвітаюче, незалежне та суверенне майбутнє, вільне від загрози російської агресії та як частина ЄС. Ми повністю віддані спільній роботі над угодою про припинення війни, забезпечення тривалого миру та захист довгострокової євроатлантичної безпеки та єдності", - написав президент Європейської ради.

Він знову повторив заклик лідерів до Росії зупинити цю війну, негайно погодившись на припинення вогню та щиро залучившись до мирного процесу, ініційованого президентом Джерело: https://x.com/eucopresident/status/2000671150490210394?s=20