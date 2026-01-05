Ворог атакував Херсонщину, троє постраждалих

Російські війська атакували Херсонську область, троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Степне, Червоний Яр, Микільське, Милове, Ромашкове, Антонівка, Осокорівка, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Кізомис, Садове, Янтарне, Берегове, Зеленівка, Молодіжне, Незламне, Новодмитрівка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Золота, Балка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Монастирське, Новотягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Шляхове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, газопровід та приватний автомобіль.