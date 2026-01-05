Інтерфакс-Україна
Події
08:53 05.01.2026

Ворог атакував Херсонщину, троє постраждалих

1 хв читати
Ворог атакував Херсонщину, троє постраждалих

Російські війська атакували Херсонську область, троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Степне, Червоний Яр, Микільське, Милове, Ромашкове, Антонівка, Осокорівка, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Кізомис, Садове, Янтарне, Берегове, Зеленівка, Молодіжне, Незламне, Новодмитрівка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Золота, Балка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Монастирське, Новотягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Шляхове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, газопровід та приватний автомобіль.

 

Теги: #обстрел #херсонская_область

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

ОСТАННЄ

Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

Кабмін затвердив державну цільову соціальну програму "Молодь України: покоління стійкості - 2030"

Окупанти за добу втратили 990 осіб та 170 од. спецтехніки - Генштаб

ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

РФ завдала удару по промисловому підприємству Чернігова

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

Трамп не вірить, що нібито Україна вдарила по резиденції Путіна

Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського, стверджує Гончаренко

Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА