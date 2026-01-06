Інтерфакс-Україна
Події
19:06 06.01.2026

Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

1 хв читати

Російські окупаційні війська вдень завдали ракетного удару Криворізькій агломерації, без жертв, проте у Синельниковському районі від атаки безпілотником постраждали двоє цивільних, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"Вдень ворог завдав ракетного удару по Криворіжжю. Люди вціліли", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За даними ОВА, зранку продовжувалися атаки на Нікопольщину. "На район агресор спрямовував FPV-дрони та артилерію. Поцілив по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах", - уточнив Гайваненко.

В результаті атаки пошкоджені промислове підприємство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, автобус та вантажівки, лінії електропередачі, газогін. Загиблих і поранених немає.

"А от у Покровській громаді Синельниківського району – двоє постраждалих через ворожий безпілотник. Це 50-річний чоловік та 38-річна жінка", - додав Гайваненко.

 

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

