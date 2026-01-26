Дві жінки загинули на Донеччині через ворожі обстріли минулої доби

Фото: Донецька ОВА

Через російські обстріли Донеччини минулої доби загинули дві жінки, ще чотири людини зазнали поранень, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Під вогнем перебували 5 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка", - йдеться у повідомленні Нацполіції у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що по Дружківці росіяни вдарили з РСЗВ "Смерч" – вбили 78-річну жінку та поранили ще трьох цивільних осіб від 47 до 66 років. На Олексієво-Дружківку війська РФ скинули бомбу "КАБ-250" – загинула 63-річна жінка, її чоловік, 69 років, отримав численні поранення.