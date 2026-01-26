Каціон приступив до виконання обов'язків голови правління Ощадбанку

Фото: Facebook

Юрій Каціон у понеділок, 26 січня, приступив до виконання обов’язків голови правління державного Ощадбанку, тоді як Сергій Наумов повідомив про завершення роботи на цій посаді.

Як повідомив банк на своєму сайті, рішення про обрання Каціона наглядова рада ухвалила за підсумками відкритого конкурсу, а призначення відбулося після погодження кандидатури Національним банком України.

"Його (Каціона - ІФ-У) професійна зрілість, стратегічне мислення та глибоке розуміння ролі державної фінустанови вже забезпечили банку лідерські позиції у фінансуванні економіки країни", – зазначив голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук.

Наголошується, що Каціон працює в Ощадбанку з 2001 року, має понад 27 років досвіду в банківській сфері та пройшов кар’єрний шлях від головного економіста до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес.

Водночас Наумов у телеграм оголосив про завершення своєї більш ніж п’ятирічної роботи на посаді голови правління Ощадбанку. Він зазначив, що за цей період банк працював в умовах пандемії, повномасштабної війни та блекаутів, і побажав Каціону та команді успіхів у подальшій роботі.

Каціон у Facebook повідомленні подякував наглядовій раді за довіру, регулятору - за підтримку і зазначив, що усвідомлює відповідальність перед клієнтами, працівниками, партнерами й державою. Він також повідомив про намір надалі реалізовувати стратегічну програму банку.

Як зазначає Ощадбанк, його стратегічна програма, затверджена наглядовою радою до 2028 року, передбачає, зокрема, подальше посилення підтримки бізнесу і стратегічно важливих галузей економіки, поглиблення співпраці з міжнародними партнерами та забезпечення інклюзивного доступу до фінансових послуг.

Як повідомлялося, 5 листопада 2025 року наглядова рада Ощадбанку за підсумками конкурсу визначила Каціона переможцем на посаду голови правління банку.

Згідно з даними Нацбанку, на початок грудня 2025 року Ощадбанк із загальними активами 459,0 млрд грн (11,9% від загального обсягу) був другим за цим показником серед 60 банків.